العلاجات الموجهة أحدثت طفرة فى علاج سرطان الدم وحققت نسب شفاء تصل لـ65%

أكدت الدكتورة ميرفت مطر أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم تحت عنوان "يدا بيد"، أن العلاجات الموجهة أصبحت تحقق نسب شفاء مرتفعة فى علاج سرطان الدم تصل إلى 65 %.

وأشارت إلى أن العلاج الموجه فى سرطان الدم الميلودى المزمن حول سرطان الدم من شبح مخيف إلى مرض يمكن الشفاء منه فقد أصبحت نسب شفاء مرتفعة، موضحة أن الميلوما المتعددة كان مرضا لا يمكن الشفاء منه بالعلاج الموجة أصبح هناك أمل فى الشفاء بحيث يمكن الشفاء التام وبالذات إذا عمل قام المريض بزرع النخاع.

وأكدت أنه ليس كل المرضى يحتاجون إلى زرع نخاع وقد حقق العلاج نسب شفاء تصل إلى 65%، ويمكن الشفاء التام منه، مشيرة إلى أنه خلال العشر سنوات المقبلة سيكون هناك أمل كبير فى علاج سرطان الدم والتقليل من استخدام العلاج الكيميائى، والذى يسبب الكثير من المضاعفات.