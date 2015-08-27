بالصور.. مؤتمر "يدا بيد": نسب الإصابة بسرطان الثدى سترتفع بحلول عام 2050

خلال مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر الأورام "يدا بيد" ضد السرطان، والذى تنظمه شركة نوفارتس للأدوية بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والمنظمة الدولية لأبحاث اقتصاديات الدواء فى مصر اليوم، بحضور الدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام وزير التعليم العالى الأسبق الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى. أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن نسبة حدوث سرطان الثدى فى الدول المتقدمة عالية، ولكن نسب الوفيات أقل من الدول النامية وعلى العكس من ذلك فإن نسب الإصابة بسرطان الثدى أقل، ولكن نسب الوفيات أكثر.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة نسب الإصابة بسرطان الثدى خلال السنوات المقبلة، وهناك وفيات ستحدث فى سن صغير نظرًا لعدم القدرة على العلاج.

وأشار "عبد العظيم" إلى أن مبادرة "يدا بيد" مبادرة لتعاون شركات الأدوية ومنظمات المجتمع المدنى ووزارة الصحة لعلاج المرضى المصابين بالسرطان وغير القادرين على الإنفاق على العلاج وتنفيذ برامج التدريب للأطباء.. موضحا أنه سيتم وضع آلية للتنفيذ كما أن للإعلام دور لمساندة المبادرة.

وقال إن هناك صندوقا لرعاية مرضى السرطان بقسم علاج الأورام بطب قصر العينى، ولكن إذا نفذت الفلوس أتوقف عن العلاج رغم أن العلاج عملية مستمرة فنسبة الإصابة بسرطان الثدى فى مصر بلغت 49 مريضة لكل 100 ألف فى مصر طبقا لآخر إحصائية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، إن معدل الإصابة بسرطان الثدى سيزيد ثلاثة أضعاف عام 2050.

وأشار الدكتور حسين خالد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرارا بالاهتمام بالسرطان منذ 10 سنوات وكانت نسب الشفاء تصل إلى 50% وزادت نسب الشفاء بعد 10 سنوات لتصل إلى 66 % .



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