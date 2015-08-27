بالصور.. مؤتمر "يدا بيد": نسب الإصابة بسرطان الثدى سترتفع بحلول عام 2050

وأوضح أنه من المتوقع زيادة نسب الإصابة بسرطان الثدى خلال السنوات المقبلة، وهناك وفيات ستحدث فى سن صغير نظرًا لعدم القدرة على العلاج.
وأشار "عبد العظيم" إلى أن مبادرة "يدا بيد" مبادرة لتعاون شركات الأدوية ومنظمات المجتمع المدنى ووزارة الصحة لعلاج المرضى المصابين بالسرطان وغير القادرين على الإنفاق على العلاج وتنفيذ برامج التدريب للأطباء.. موضحا أنه سيتم وضع آلية للتنفيذ كما أن للإعلام دور لمساندة المبادرة.
وقال إن هناك صندوقا لرعاية مرضى السرطان بقسم علاج الأورام بطب قصر العينى، ولكن إذا نفذت الفلوس أتوقف عن العلاج رغم أن العلاج عملية مستمرة فنسبة الإصابة بسرطان الثدى فى مصر بلغت 49 مريضة لكل 100 ألف فى مصر طبقا لآخر إحصائية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، إن معدل الإصابة بسرطان الثدى سيزيد ثلاثة أضعاف عام 2050.
وأشار الدكتور حسين خالد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرارا بالاهتمام بالسرطان منذ 10 سنوات وكانت نسب الشفاء تصل إلى 50% وزادت نسب الشفاء بعد 10 سنوات لتصل إلى 66 % .
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