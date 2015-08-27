أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لحواء.. النظام الغذائى الصحى قبل الحمل يجنبك ولادة طفل بعيوب خلقية بالقلب

Google+ Print
لحواء.. النظام الغذائى الصحى قبل الحمل يجنبك ولادة طفل بعيوب خلقية بالقلب لحواء.. النظام الغذائى الصحى قبل الحمل يجنبك ولادة طفل بعيوب خلقية بالقلب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن النساء اللائى يتناولن وجبات صحية قبل الحمل هن أقل عرضة لإنجاب طفل بعيوب خلقية فى القلب.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن النساء اللائى التزمن باتباع نظام غذائى صحى، كن 37% أقل عرضة لولادة طفل بعيوب خلقية فى القلب، مقارنة بأولئك اللاتى يتبعن نظامًا غذائيًا سيئًا.

ووجدت الدراسة أن النساء اللاتى اتبعن نظامًا غذائيًا صحيًا قبل الحمل كن 23% أقل عرضة لإنجاب طفل مع عيب الحاجز الأذينى، أو ثقب فى الجدار الذى يفصل بين اثنين من كبار غرف القلب.

ووجد الباحثون النساء وأطفالهن استفادوا أكثر من اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات والفواكه والمكسرات، والبقول، والحبوب الكاملة والأسماك، مع كمية محدودة من منتجات الألبان واللحوم والحلويات.

وأضاف المؤلف الرئيسى الدكتور لورنزو بوتو، أستاذ طب الأطفال وعلم الوراثة فى جامعة يوتا، أن اتباع نظام غذائى صحى يقلل من خطر التشوهات الخلقية الشديدة فى القلب.
>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365