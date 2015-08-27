لحواء.. النظام الغذائى الصحى قبل الحمل يجنبك ولادة طفل بعيوب خلقية بالقلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن النساء اللائى يتناولن وجبات صحية قبل الحمل هن أقل عرضة لإنجاب طفل بعيوب خلقية فى القلب.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن النساء اللائى التزمن باتباع نظام غذائى صحى، كن 37% أقل عرضة لولادة طفل بعيوب خلقية فى القلب، مقارنة بأولئك اللاتى يتبعن نظامًا غذائيًا سيئًا.

ووجدت الدراسة أن النساء اللاتى اتبعن نظامًا غذائيًا صحيًا قبل الحمل كن 23% أقل عرضة لإنجاب طفل مع عيب الحاجز الأذينى، أو ثقب فى الجدار الذى يفصل بين اثنين من كبار غرف القلب.

ووجد الباحثون النساء وأطفالهن استفادوا أكثر من اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات والفواكه والمكسرات، والبقول، والحبوب الكاملة والأسماك، مع كمية محدودة من منتجات الألبان واللحوم والحلويات.

وأضاف المؤلف الرئيسى الدكتور لورنزو بوتو، أستاذ طب الأطفال وعلم الوراثة فى جامعة يوتا، أن اتباع نظام غذائى صحى يقلل من خطر التشوهات الخلقية الشديدة فى القلب.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.