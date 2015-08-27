ثلاث عادات خاطئة تعمل على تراكم الدهون فى البطن

أكدت العديد من الأبحاث الحديثة فى مجال السمنة واكتساب الوزن أن هناك علاقة وطيدة بين هرمون الكورتيزول والدهون المتراكمة فى منطقة البطن، وأن هرمون الكورتيزول هو هرمون يفرز من الجسم لكى يستطيع التعامل مع الإجهاد، ومستويات الكورتيزول العالية تعمل على توليد المزيد من الدهون فى منطقة البطن.

وقال موقع "سونتيه بلاس" المعنى بمتابعة أحدث الإبحاث الصحية وكل ما يتعلق بصحة الجسد، إذا كان الإنسان يريد خفض مستويات الكورتيزول الخاص به، وبالتالى حرق المزيد من الدهون فى منطقة البطن، فهناك ثلاثة اشياء لبد من تجنبهم.

فى المقدمة تأتى كثرة العمل أو العمل المجهد لفترات طويلة، حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون أكثر من 48 ساعة فى الأسبوع هم الأكثر تعرضاً لتخزين الدهون والمعاناة من السمنة، كما أن التوتر والقلق الذى يعانى منه الجميع فى عملهم لديه القدرة على زيادة الوزن لما يسببه من فتح للشهية، كما ان التوتر يساعد على إفراز بعض المواد التى تعمل على تخزين الدهون.

وثانى العوامل التى لابد أن نتجنبها، هى تناول الكافيين بكمة كبيرة بعد الساعة الثامنة مساء، حيث يكون له أثار سلبية على صحة الإنسان ونوعية نومه، والعلاقة هنا متصلة بهرمون الكرتيزول أيضاً، والنوم بشكل سليم وعميق يعمل على تخفيض إنتاج الكورتيزول فى الجسد.

وثالث المحظورات هو التواجد باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعى أو عبر شبكات الإنترنت بوجه عام لفترات طويلة فى المساء، حيث إن الجسد فى المساء يفرز بعض المواد طلقائياً للحفاظ على خصائصه ، فإذا تم الجلوس لفترات كبيرة أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية فمن المؤكد أن يكون هناك زيادة فى الوزن.



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