رئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد: مصر من أعلى الدول إصابة بسرطان الكبد

أكد الدكتور محمد على عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معدل انتشار سرطان الكبد فى مصر زاد بنسبة تصل إلى 5 أضعاف عن السنوات الماضية، حيث بلغ انتشار سرطان الكبد فى مصر طبقا لآخر إحصاء ديموجرافى 27.5 حالة لكل 100 ألف من السكان، وهو ما يجعل مصر من أعلى الدول فى نسب الإصابة بسرطان الكبد على مستوى العالم "التى تزيد معدل الانتشار عن 20 حالة لكل 100 ألف من السكان".

وأشار الدكتور محمد على عز العرب إلى أن هذا مؤشر خطير يجب تداركه من حيث تفعيل مكافحة مسببات المرض وأولها فيروسى سى وبى مع تكثيف حملات التطعيم الواقية ضد فيروس بى وتفعيل برامج الكشف المبكر لسرطان الكبد، والذى بدأ فى أبريل 2010 للفئات الأكثر عرضة، خاصة مرضى تليف الكبد بكل مسبباته، موضحا أنه يتم علاج سرطان الكبد حسب مرحلة المرض.