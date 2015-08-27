عودة طائرة كويتية للمطار بعد اصطام طائر بقمرتها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس أن رحلتها رقم 301 التى كانت متجهة إلى مدينة مومباى الهندية توقفت اضطراريا بسبب اصطدام طائر بقمرة قيادة الطائرة فوق الأجواء الكويتية وعلى ارتفاع 12 ألف قدم.

وقالت الشركة فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطائرة اضطرت إثر هذا الحادث إلى العودة الليلة الماضية لمطار الكويت الدولى بسلام تطبيقا لإجراءات السلامة المتبعة ، حيث جرى تجهيز طائرة بديلة للرحلة على الوجهة ذاتها.

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