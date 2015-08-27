مقتل وإصابة 59 من القوات الحكومية وجماعة الشباب فى الصومال

أعلن مسؤولون حكوميون صوماليون وشهود عيان مقتل 43 وإصابة ستة عشر أخرين من عناصر جماعة الشباب والقوات الحكومية فى منطقتين فى منطقة جيدو بجنوب الصومال.

ونقل موقع اذاعة "شابيلى" الصومالية على الانترنت اليوم الخميس عن مصادر حكومية قولها أن 32 من عناصر جماعة الشباب الإسلامية المتشددة قتلوا عندما حاولوا الهجوم على قاعدة عسكرية تقع فى منطقة كابيس فى اقليم جيدو.

ونسبت الإذاعة إلى نور محمد بورالى المسؤول الاقليمى بمنطقة جارباهارى باقليم جيدو قوله: إن الاشتباكات بين الجانبين أسفرت أيضا عن مقتل ما لا يقل عن 11 جنديا حكوميا وإصابة 16 أخرين.

وأشارت الإذاعة إلى أن القوات الصومالية المدعومة بقوة/إميصوم/ الأفريقية تمكنت من طرد عناصر الشباب من جنوب ووسط الصومال ، ولكن الجماعة لا زالت تسيطر على مساحات كبيرة من المناطق الريفية التى تشن منها هجمات على القوات الحكومة.

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