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داعش تعلن مسؤوليتها عن هجوم أودى بحياة قائدين عسكريين عراقيين

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داعش تعلن مسؤوليتها عن هجوم أودى بحياة قائدين عسكريين عراقيين داعش تعلن مسؤوليتها عن هجوم أودى بحياة قائدين عسكريين عراقيين
أعلن تنظيم داعش مسؤوليته اليوم الخميس عن هجوم انتحارى بسيارة ملغومة قرب مدينة الرمادى عاصمة محافظة الأنبار بغرب العراق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم قائدان كبيران فى الجيش العراقي.

وفى بيان نشره أنصار التنظيم المتشدد على الانترنت قالت داعش إنها استهدفت مقرا رئيسيا للجيش وقتلت معاون قائد عمليات الأنبار وقائد الفرقة العاشرة فى الجيش .
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