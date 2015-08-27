الاثنين القادم..لافروف يلتقى عددا من المعارضين السوريين

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف سيلتقى الإثنين القادم فى موسكو مع عدد من أعضاء المعارضة السورية.

وذكرت زاخارافا فى تصريحات اليوم الخميس أن وزير الخارجية الروسى سيلتقى بعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة قدرى جميل، والمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة عبد العظيم وغيرهما من ممثلى مجموعة تنفيذ قرارات المشاورات السورية السورية فى موسكو.

وقالت: " أن هذا اللقاء يأتى فى سياق الجهود الروسية لإطلاق العملية السياسية السورية".

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