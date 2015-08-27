عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الصحية لـ1583 أسرة فى المنيا

أكد اللواء ناصر فتحى، رئيس مركز ومدينة مطاى، أن الإدارة الصحية بالمركز نظمت حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة على مدار 3 أيام، بدءاً من يوم 24 وحتى 26 أغسطس.

وأوضح "فتحى"، فى تصريحات صحفية، أن الهدف من هذه الحملات هو تقديم خدمات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى جميع المنشآت الصحية الحكومية، وتم الدفع بـ8 عيادات متنقلة لتقديم الخدمة الصحية في المناطق النائية، مشيراً إلى أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجان.

وأضاف "فتحى"، أن الحملة أسفرت نتائجها خلال الثلاثة أيام الأولى عن تقديم الخدمة إلى عدد 1583 أسرة عن طريق المنشآت الصحية الحكومية، فى حين تم تقديم الخدمة إلى 556 أسرة بالعيادات المتنقلة، ونظرا للإقبال الشديد على الحملة فقد تم مد أيام الحملة حتى اليوم الخميس.