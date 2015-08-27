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وزير التعليم: لابد أن يعود للمعلم هيبته واحترامه

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وزير التعليم: لابد أن يعود للمعلم هيبته واحترامه وزير التعليم: لابد أن يعود للمعلم هيبته واحترامه
قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إن المعلم هو أساس العملية التعليمية مهما قمنا من تطوير، وأضاف: "لدى ثقة كبيرة فى معلمى ، ولدينا خطة لصيانة المدارس قبل بدء العام الدراسى، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول بـ8 ملايين دولار لدعم المشروع القومى للقرائية، وتطبيق برنامج لتعليم مهارات التفكيرالابتكارى إلى المناهج من الصف الأول الابتدائى و30% من مناهج الثانوية العامة للابتكار والتفكير"، مؤكدًا أن الوزارة تسعى للقضاء تدريجيًا على مناهج الحفظ والتلقين.

وأكد خلال لقائه بقيادات المديرية بالإسكندرية ورؤساء المناطق التعليمية على لائحة الانضباط المدرسى، وقال إنه لابد من تطبيقها بمنتهى الحزم، وشدد على عودة هيبة المدرسة وأنها حرم لابد من احترامها من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وتقدم بالشكر إلى وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات على المساهمة فى تطوير المدارس المتواجدة فى العشوائيات حيث تم توقيع بروتوكول اليوم بحضور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، عددها 39 مدرسة، وتم رفع العدد إلى 50 مدرسة، مؤكدًا على اهتمام رئيس الوزراء الخاص بتطوير العشوائيات.
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