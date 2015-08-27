ضبط 20 طن ملح طعام بدون أوراق و8500 لتر مواد بترولية بحملة فى الدقهلية

تمكنت ضباط مباحث التموين بالدقهلية، من ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية لبيعه بالسوق السوداء وضبط كمية من ملح الطعام بدون أوراق.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد أسامة فرحات رئيس مباحث التموين بضبط "أحمد ح م" 24سنة المسئول عن إدارة مصنع لإنتاج الألبان بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، لحيازته (1500 لتر سولار) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، و20 طن ملح طعام غير مصحوبة بأى مستندات، وتم سحب عينة لإرسالها لمعامل الصحة للتحليل تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2646 / 2015 جنح قسم جمصة، وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط "مجدى ا ن" 34 سنة المسئول عن إدارة طلمبة تموين السيارات، بدون ترخيص، لتجميعه وحيازته (5000 لتر سولار، 2000 لتر بنزين 80) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13696 / 2015 جنح مركز المنزلة، وجار العرض على النيابة العامة.