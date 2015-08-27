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فرناندو يورينتي في طريقه لبطل الدوري الأوروبي

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فرناندو يورينتي في طريقه لبطل الدوري الأوروبي فرناندو يورينتي في طريقه لبطل الدوري الأوروبي

(إفي): وصل اللاعب الدولي الإسباني فرناندو يورينتي، الذي لعب في أخر موسمين مع يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء إلى سيفيليا للخضوع للفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقد انتقاله للنادي الأندلسي.

ووصل اللاعب (30 عاما) إلى مطار سيفيليا منتصف الليلة قادما من مدينة تورينو الإيطالية، وفقا لما قالته مصادر مطلعة على المفاوضات.

يشار إلى أن يورينتي شارك لأول مرة في الليجا مع أثلتيك بلباو في يناير 2005 مع المدرب إرنستو فالفيردي الذي يدرب في الوقت الحالي الفريق الباسكي أيضا وظل معه حتى نهاية موسم 2012-2013.

ووقع يورينتي بعدها لأربعة مواسم مع يوفنتوس ولعب معه موسمي 2013-2014 و2014-2015 توج فيهما بالدوري الإيطالي.

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