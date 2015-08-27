ميرور تشكف.. بالوتيللي ادعى الإصابة لشراء هاتف جديد

في أحد مواقفه التي جعلت ليفربول يسعى للتخلص منه، كشف صحيفة (ميرور) الإنجليزية عن ادعاء ماريو بالوتيللي الإصابة لشراء هاتف جديد.

بالوتيللي غادر ليفربول عائدا إلى فريقه السابق ميلان بعد موسم خيب فيه آمال جمهور الحمر بأداء باهت ومستوى لم يرتق للمبلغ المنتقل به لإنجلترا (16 مليون جنيه إسترليني).

وذكرت الصحيفة واقعة بالوتيللي التي نشرتها صحيفة (ليفربول إكو) بناء على رواية بعض من تابعوها خلال مران ليفربول في إحدى الأيام.

فمع استعداد اللاعبين لخوض الحصة التدريبية صباحا شاهد بالوتيللي هاتفا أعجبه في يد أحد الموجودين فسأل ما هذا فأجابوه بأنه (أي فون 6).

بدأ المران بمشاركة الجميع وبعد قليل اشتكى بالوتيللي من آلام في الركبة ليغادر على إثرها أرضية الملعب ليقوم الطاقم الطبي بتفقد حالته.

بعد ساعة ونصف وعقب انتهاء المران فوجيء لاعبو ليفربول ببالوتيللي سليما داخل غرف الملابس وهو ممسكا بهاتف (أي فون 6) جديد وبجواره بعض الصناديق التي توحي بأنه اشتراه منذ دقائق قليلة.