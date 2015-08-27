مدرب لاتسيو: كنا ساذجين ولم نصل بعد لمستوى دوري الأبطال

أكد ستيفانو بيولي مدرب لاتسيو أن فريقه استحق الخسارة أمام باير ليفركوزن الألماني ومغادرة تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وخسر لاتسيو 3-1 أمام مضيفه الألماني بعدما فاز ذهابا على ملعبه 1-0 ليودع المسابقة وينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وقال بيولي لشبكة (ميديا ست بريميوم) الإيطالية:"ليفركوزن كان أفضل منا، خسرنا المباراة لأنهم لعبوا بنسق مرتفع ونحن ارتكبنا العديد من الأخطاء".

وأضاف "الشوط الأول كان متوازنا إلى حد ما وكنا ساذجين، ليفركوزن صنع فرصا أكثر، ضغط بقوة أكبر واستحق الفوز".

وأردف "هذا دليل أننا غير مؤهلين بعد لهذا المستوى، لكننا أيضا نريد أن ننضج في الدوري، الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا".

وأتم "نحن نستعد للوصول لهذا المستوى. لم نصل له بعد، لكن لدينا قائمة جيدة من اللاعبين وسنستعيد عافيتنا سريعا".