أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب لاتسيو: كنا ساذجين ولم نصل بعد لمستوى دوري الأبطال

Google+ Print
مدرب لاتسيو: كنا ساذجين ولم نصل بعد لمستوى دوري الأبطال مدرب لاتسيو: كنا ساذجين ولم نصل بعد لمستوى دوري الأبطال

أكد ستيفانو بيولي مدرب لاتسيو أن فريقه استحق الخسارة أمام باير ليفركوزن الألماني ومغادرة تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وخسر لاتسيو 3-1 أمام مضيفه الألماني بعدما فاز ذهابا على ملعبه 1-0 ليودع المسابقة وينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وقال بيولي لشبكة (ميديا ست بريميوم) الإيطالية:"ليفركوزن كان أفضل منا، خسرنا المباراة لأنهم لعبوا بنسق مرتفع ونحن ارتكبنا العديد من الأخطاء".

وأضاف "الشوط الأول كان متوازنا إلى حد ما وكنا ساذجين، ليفركوزن صنع فرصا أكثر، ضغط بقوة أكبر واستحق الفوز".

وأردف "هذا دليل أننا غير مؤهلين بعد لهذا المستوى، لكننا أيضا نريد أن ننضج في الدوري، الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا".

وأتم "نحن نستعد للوصول لهذا المستوى. لم نصل له بعد، لكن لدينا قائمة جيدة من اللاعبين وسنستعيد عافيتنا سريعا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع