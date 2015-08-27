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صورة – ريال مدريد يكشف عن القميص الثالث للفريق

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صورة – ريال مدريد يكشف عن القميص الثالث للفريق صورة – ريال مدريد يكشف عن القميص الثالث للفريق

كشف ريال مدريد عن قميصه الثالث لهذا الموسم وذلك في صورة انتشرت عبر وسائل الإعلام الإسبانية.

هذا القميص سيكون رقم 2 في الاستخدام خلال دوري أبطال أوروبا بحسب ما أعلنه ريال مدريد عبر موقعه الرسمي.

وتخلى ريال مدريد هذا الموسم عن تصميمات الموسم المنصرم التي احتوت على "تنين" في قميص الفريق.

ويسعى ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا رقم 11 في تاريخه بعدما ظفر بالعاشرة في الموسم قبل الماضي مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويتولى قيادة الفريق هذا الموسم رافايل بينيتث المدير الفني الإسباني الذي فاز بدوري الأبطال مع ليفربول الإنجليزي في 2005.

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فيديو اليوم السابع