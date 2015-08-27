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القبض على سائق "توك توك" وعامل لحيازتهما تمثالا حجريا وكتبا فرعونية بالشرقية

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القبض على سائق "توك توك" وعامل لحيازتهما تمثالا حجريا وكتبا فرعونية بالشرقية القبض على سائق "توك توك" وعامل لحيازتهما تمثالا حجريا وكتبا فرعونية بالشرقية
تمكن ضباط مباحث ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، من القبض على سائق "توك توك" بدون لوحات معدنية وعامل مقيمان فى المنا صافور دائرة المركز بحوزتهما تمثال حجرى يشتبه أن يكون أثريا وكتب مدون عليها عبارات اللغة المصرية القديمة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء قيام قوة من مركز شرطة ديرب نجم بتفقد الحالة الأمنية اشتبهت فى "توك توك" بدون لوحات معدنية يستقله "مهران.ه.م"، 25 سنة، و"هشام ن.م"، 23 سنة، مقيمان المنا صافور دائرة المركز، وبتفتيش "التوك توك" وجد بداخله كيس بلاستيك بداخله تمثال حجرى يشتبه أن يكون أثريًا وكتب مدون عليه عبارة "اللغة المصرية القديمة".

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها كما أكدت تحقيقات المباحث، وتم التحفظ على المضبوطات و"التوك توك" تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30151 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365