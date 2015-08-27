رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر للقرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر، لإصدار القرار.

وأنهت المحكمة جلستها اليوم بسماع أقوال "محمد عمر وهبى" رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، حيث حضر اليوم للإدلاء بأقواله حول معلوماته عن المستندات التى تخرج من الجهاز وترسل إلى مكتب رئاسة الجمهورية .

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية .