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روسية متهمة بالدعارة للنيابة: أتقاضى 300 دولار فى الساعة مع راغب المتعة

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روسية متهمة بالدعارة للنيابة: أتقاضى 300 دولار فى الساعة مع راغب المتعة روسية متهمة بالدعارة للنيابة: أتقاضى 300 دولار فى الساعة مع راغب المتعة
أمر أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة بإشراف المستشار أحمد دبوس، اليوم الخميس، بحبس فتاة روسية 4 أيام على ذمة التحقيق ضبطت داخل شقة تمارس الرذيلة مع راغب متعة داخل شقة بالمهندسين.

كشفت تحقيقات أحمد علام وكيل أول نيابة العجوزة، أن المتهمة روسية الجنسية أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تدعو فيها راغبى الندمتعة لممارسة الجنس معها، حيث تعرض صورا لها مثيرة على صفحتها ورقم هاتفها للتواصل معها.

وتمكنت مباحث الآداب بالجيزة من ضبط المتهمة فى حالة تلبس مع شاب داخل شقة بمنطقة المهندسين، واعترفت المتهمة أمام أحمد علام وكيل النيابة بارتكابها للواقعة، وقالت إنها تتقاضى 300 دولار فى الساعة مع راغب المتعة.
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