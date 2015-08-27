تقرير.. سامي مرسي قد يرتقي للدرجة الثانية بإنجلترا في اللحظات الأخيرة للميركاتو

وصف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي النجم المخضرم حسام غالي بأنه "أفضل لاعب وسط في مصر حاليا".

وجاء حديث ميدو عن غالي وهو يعقب على قائمة منتخب مصر لمباراة تشاد في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وقال ميدو عبر قناة الحياة: "اختيارات القائمة كانت كلها موفقة من مدرب كبير هو هيكتور كوبر".

واستدرك "فقط لو هناك ملحوظة واحدة فقد كنت أتمنى اختيار حسام غالي لاعبا ضمن صفوف منتخب مصر".

وأوضح "غالي في مرحلة ما لم يكن يستحق التواجد في المنتخب. لكنه في الوقت الراهن أفضل لاعب وسط في مصر".

وأتم "كانت خبرته كذلك مهمة مع المنتخب في رحلته إلى تشاد".