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أرقام في الجول – هل يستحق حمادة طلبة الانضمام لمنتخب مصر؟

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أرقام في الجول – هل يستحق حمادة طلبة الانضمام لمنتخب مصر؟ أرقام في الجول – هل يستحق حمادة طلبة الانضمام لمنتخب مصر؟

وصف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي النجم المخضرم حسام غالي بأنه "أفضل لاعب وسط في حاليا".

وجاء حديث ميدو عن غالي وهو يعقب على قائمة منتخب مصر لمباراة تشاد في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وقال ميدو عبر قناة الحياة: "اختيارات القائمة كانت كلها موفقة من مدرب كبير هو هيكتور كوبر".

واستدرك "فقط لو هناك ملحوظة واحدة فقد كنت أتمنى اختيار حسام غالي لاعبا ضمن صفوف منتخب مصر".

وأوضح "غالي في مرحلة ما لم يكن يستحق التواجد في . لكنه في الوقت الراهن أفضل لاعب وسط في مصر".

وأتم "كانت خبرته كذلك مهمة مع المنتخب في رحلته إلى تشاد".

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فيديو اليوم السابع

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