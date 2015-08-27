السيسي للتلفزيون الروسى: الإرهاب يتوسع ونحتاج استراتيجية عالمية لمحاربته

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يدرك جيدا الوضع فى الشرق الأوسط، حيث قال: "أعتقد أن الرئيس بوتين يتفهم جيداً الوضع فى الشرق الأوسط، وهو يدرك الخطر فى المنطقة، ولا سيما خطر الإرهاب الذى يهدد المنطقة بأسرها، والذى من الممكن أن يكون له عواقب سلبية على العالم كله".

وأضاف الرئيس السيسى فى حوار مع التلفزيون الروسى نائب المدير العام لوكالة "تاس" الروسية، ميخائيل جوسمان، أن التعاون الاقتصادى والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، كانا على جدول المباحثات الثنائية، موضحاً أن خريطة الإرهاب والتطرف تتوسع ونحتاج إلى استراتيجية عالمية لمحاربة هذا الشر.