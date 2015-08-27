وزير التربية والتعليم: بدء الدراسة 27 سبتمبر ولا تأجيل

قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إن الدراسة بمدارس مراحل التعليم الأساسى فى موعدها، ولن يتم تأجيلها، حيث ستبدأ الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة فى 27 سبتمبر.

وأشار فى تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى محافظة الإسكندرية، إلى أن الوزارة فى انتظار نتيجة التحقيقات فى واقعة حصول الطالبة مريم على "صفر" فى نتيجة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه فى حالة ثبوت الواقعة سيتم إحالة أفراد الكنترول المتسبب فى الواقعة إلى النيابة العامة وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية، على أعضاء الكنترول وإعطاء الطالبة حقها.

وحول مسابقة الـ30 ألف معلم، قال إنه لابد من الالتزام بتوزيع المعلمين وفق الاحتياج لسد النقص فى التخصصات المختلفة، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تقليل نسبة الاغتراب فى حدود المتاح.

وأكد أنه تم توزيع 7% من الكتب المدرسية على المديريات، وسيتم الانتهاء من الباقى قبل بدء العام الدراسى، كما أشار إلى أنه قبل بدء العام الدراسى سيتم تغيير عدد من القيادات بالوزارة والمديريات.

وحول المناهج الدراسية قال إنه تم تغيير الكثير من المناهج الدراسية، خاصة فى الثانوية العامة، حيث تم إلغاء الحشو والمكرر.

وقال وزير التربية والتعليم، إن برنامج تحسين القرائية ما زال مستمرًا، وسوف ينتهى فى شهر نوفمبر وما زال الوقت مبكرًا على تقييمه حيث لم يشارك فيه سوى 60% من التلاميذ بسبب الإجازة الصيفية ولكن مع بدء الدراسة سوف يكون هناك حصة يوميًا.