عمر مصطفى متولى للنيابة: الضابط لفق لى قضية الحشيش عشان اتخانقنا فى الكمين

أنكر الفنان عمر متولى نجل الفنان الراحل مصطفى متولى، اتهامه بتعاطى الحشيش فى تحقيقات النيابة العامة التى أجراها أحمد غريب وكيل أول نيابة العبور.

وقال عمر متولى فى التحقيقات، إنه كان يسير بسيارته ومعه مدير أعماله فى مدينة العبور واستوقفه كمين شرطة، وأن مدير أعماله هو الذى كان يقوم بتدخين سيجارة، وأضاف أنه حدثت مشادة بينه وبين الضابط فلفق له قضية تعاطى الحشيش.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء قيام النقيب محمد محمود عزمى ضابط مباحث قسم العبور والمعين خدمة تأمين القول الثانى بالعبور والقوة المرافقة بمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة تمكنوا من ضبط عمر مصطفى محمد متولى (32 عاما) حاصل على بكالوريوس إعلام ممثل ونجل الفنان الراحل مصطفى متولى وبحوزته سيجارة مشتعلة مخلوط تبغها بمخدر الحشيش وقطعة صغيرة من ذات المخدر تزن 3 جرامات أثناء استقلاله السيارة رقم (178 ن ط ث)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 315/8292 جنايات قسم العبور، وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد غريب وكيل أول نيابة العبور بإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه برئاسة أحمد عيسى رئيس النيابة السابق وبإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

ضبط الفنان عمر مصطفى متولى أثناء تعاطيه المواد المخدرة داخل سيارته بالعبور

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