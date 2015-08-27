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محافظ الإسكندرية ووزيرة التطوير الحضرى يضعان حجر الأساس لمنطقة طلمبات المكس

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قام هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، برفقته الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات، بوضع حجر الأساس لعدد 8 عمارات سكنية (160 وحدة سكنية) لتطوير منطقة طلمبات المكس بحى العجمى، ونقل سكان منطقة ترعة الخندق بالمكس إليها، عقب الانتهاء من المشروع الذى من المقرر الانتهاء منه خلال عام لتسكين سكان ترعة الخندق.

وحضر وضع حجر الأساس اللواء خالد محيى الدين، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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