محافظ سوهاج يأمر بإزالة الإشغالات واللوحات الإعلانية على جدران المدارس

ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء أحمد أبو الفتوح ـ مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد أبو شقة ـ رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج والمهندسة أحلام أحمد السيد ـ السكرتير العام.

وبحث الاجتماع التأكيد على ضرورة مراجعة الاشتراطات والإجراءات التأمينية الخاصة بالمنشآت، حيث شدد المحافظ على ضرورة عدم إصدار أى تراخيص للمنشآت إلا بعد مراجعة الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، وذلك بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والدفاع المدنى والحريق، مؤكدا أنه لا تهاون فى تنفيذ القانون والتعليمات ولا تجاوز فى التنفيذ، وأنه لابد من تعريف المواطنين بإجراءات الأمن والسلامة المهنية للالتزام بها.

كما ناقش الاجتماع استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2015/2016 م، حيث شدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتواصل بين الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم لإزالة كافة الإشغالات الموجودة أمام المدارس، وكذلك إزالة اللوحات الإعلانية الموجودة على جدران المدارس ودهان الأسوار والتخلص من السيارات المتهالكة من أمام المدارس إن وجدت، وذلك حرصًا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وبحث الاجتماع أيضًا الكتاب الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بشأن عدم الاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المكتملة لعدم قيام المواطنين بتنفيذ الوصلات المنزلية، وذلك بعدد 5 قرى بمركزى طما وجهينة، وشدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة المعوقات التى تقف أمام تنفيذ تلك الوصلات لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطن من الصرف الصحى، كما أصدر التعليمات لرئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بسوهاج بحصر غير القادرين على دفع تكاليف تنفيذ تلك الوصلات تمهيداً لمساهمة المحافظة فى دفع تلك التكاليف لإتمام المشروعات.

وخلال الاجتماع تم التصديق من قبل المجلس على الكتاب الوارد من وزارة الموارد المائية والرى بشأن تأمين المقاصد السياحية وتطويرها وتنشيط السياحة وعدم إصدار أى تخصيص جديد لمواقع على نهر النيل أو شواطئ البحرين المتوسط والأحمر لإقامة منشآت سياحية عليها، كما أصدر المحافظ تعليماته بإصدار كتاب دورى بحظر القيام بأعمال الحفر أو استخدام الخلاطة الأسمنتية بدون الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية.

كما أصدر التعليمات بالقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء والقمامة فى الأماكن غير المخصصة لها وفى الطرق العامة وضرورة تطبيق القانون، حيث أشار إلى ضرورة قيام المنشآت والمحلات الصناعية وغيرها من المنشآت بوضع أوعية لحفظ القمامة.

كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة خطة مواجهة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم بالمحافظة، حيث وجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة من خلال مضاعفة الكميات المعروضة من اللحوم المدعمة وبالأسعار المخفضة بكافة المنافذ، كما أعلن العقيد نبيل شحاتة أنه سيتم طرح كميات من اللحوم بكافة منافذ القوات المسلحة بالمحافظة بأسعار 36 جنيها لكيلو اللحمة المجمدة، و19 جنيها لكيلو الفراخ المجمدة، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد استقبال شاحنة حمولتها تتراوح ما بين 10 إلى 15 طنا سيتم توزيعها بمنافذ القوات المسلحة بمراكز جرجا والبلينا ودار السلام.

وخلال الاجتماع أكد اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، أنه مستعد للتعاون مع أى جهة وفى كافة المجالات تحقيقاً لمصلحة المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظ وافق على استكمال منظومة المرور الجديدة بالمحافظة والتى تتضمن استخدام أدوات حديثة بالشوارع، وكذا استخدام كاميرات المراقبة الإلكترونية، كما وافق على تزويد وحدات المرور بموظفين من المحليات لتخفيف الضغط من قبل المواطنين على وحدات المرور عند استخراج التراخيص والتسهيل على المواطنين أنفسهم.

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