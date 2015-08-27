القبض على عراقى لعدم حيازته إثبات شخصية داخل مزار سياحى بالإسكندرية

قام ضباط شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن الإسكندرية بضبط عراقى أثناء تواجده بمزار سياحى لا يحمل أوراق إثبات شخصيته.

كان ورد لقسم شرطة كرموز المحضر أحوال قسم شرطه السياحة والآثار بالإسكندرية يتضمن ضبط "مكى.ع.أ" 50 سنة "عراقى الجنسية" لا يحمل تحقيق شخصية أثناء تواجده بمنطقة مزار عمود السوارى السياحى وبحوزته مبالغ مالية "31 ألف دينار عراقى - 4100 دولار أمريكى - 3900 جنيه مصرى وهاتف محمول".

وبمواجهته قرر أنه حضر للبلاد وتم سحب جواز سفره بمعرفة ضباط الجوازات بمطار القاهرة وتسليمه وثيقة سفر مصرى، وأنه يقيم حالياً بفندق درويش بدائرة قسم العطارين، وأضاف أنه ترك الوثيقة سهواً بالفندق، قيدت الواقعة جنح قسم كرموز، وجار العرض على النيابة.