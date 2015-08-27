أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عراقى لعدم حيازته إثبات شخصية داخل مزار سياحى بالإسكندرية

Google+ Print
القبض على عراقى لعدم حيازته إثبات شخصية داخل مزار سياحى بالإسكندرية القبض على عراقى لعدم حيازته إثبات شخصية داخل مزار سياحى بالإسكندرية
قام ضباط شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن الإسكندرية بضبط عراقى أثناء تواجده بمزار سياحى لا يحمل أوراق إثبات شخصيته.

كان ورد لقسم شرطة كرموز المحضر أحوال قسم شرطه السياحة والآثار بالإسكندرية يتضمن ضبط "مكى.ع.أ" 50 سنة "عراقى الجنسية" لا يحمل تحقيق شخصية أثناء تواجده بمنطقة مزار عمود السوارى السياحى وبحوزته مبالغ مالية "31 ألف دينار عراقى - 4100 دولار أمريكى - 3900 جنيه مصرى وهاتف محمول".

وبمواجهته قرر أنه حضر للبلاد وتم سحب جواز سفره بمعرفة ضباط الجوازات بمطار القاهرة وتسليمه وثيقة سفر مصرى، وأنه يقيم حالياً بفندق درويش بدائرة قسم العطارين، وأضاف أنه ترك الوثيقة سهواً بالفندق، قيدت الواقعة جنح قسم كرموز، وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365