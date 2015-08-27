القبض على خادم مسجد وصاحب كشك لاتهامهما بقتل عامل فى المرج

ألقت قوات الأمن بقسم شرطة المرج، القبض على خادم مسجد وصاحب كشك قاما بقتل عامل، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المرج من"فرحات.ا.أ" 45 سنة جامع قمامة ومقيم دائرة القسم، بحضور "إبراهيم.م.إ"57 سنة خادم مسجد الرحمة الكائن بدائرة القسم ومقيم بذات الدائرة وبصحبته جثة نجله "كريم" 14 سنة عامل ومقيم بذات العنوان مصاب بكدمات وسحجات بالجسم بدون معرفة سبب الوفاة.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "طارق.م.ا"50 سنة صاحب كشك ومقيم دائرة القسم، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول أنه قام بسرقة هاتفه المحمول من داخل غرفته بالمسجد عمله واتهم المجنى عليه، والذى أنكر ارتكاب الواقعة فتعدى عليه المتهم الثانى تصادف وجوده داخل المسجد بالضرب بعصا خشبية وكابل كهربائى، مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته فتوجه به إلى مستوصف بدائرة قسم شرطة المطرية، حيث رفض الطبيب استقبالهم لوفاته، فتوجهوا بالجثة إلى منزل أسرته.

وبمواجهة الثانى اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم ضبط العصا الخشبية والكابل الكهربائى المستخدمان فى الواقعة وبالباب عليه أثار دماء المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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