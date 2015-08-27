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الإعدام لـ3 متهمين بقتل صاحب شركة بعد سرقة سيارته فى أكتوبر

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الإعدام لـ3 متهمين بقتل صاحب شركة بعد سرقة سيارته فى أكتوبر الإعدام لـ3 متهمين بقتل صاحب شركة بعد سرقة سيارته فى أكتوبر
قضت الدائرة 8 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، وعضوية المستشارين محمد أحمد محمود، وسعد الدين حسن، وأمانة سر عصام حسين، وشريف سمير، بإعدام 3 حراس متهمين بقتل صاحب شركة دعاية وإعلان، عقب سرقة سيارته بأكتوبر طريق القاهرة الفيوم الصحراوى .

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 10466 لسنة 2013 جنايات ثان أكتوبر هم كل من، "سليم.أ.غ"، خفير، "محمد.ع.ع"، خفير، و"إبراهيم.خ.ع"، خفير.

يشار إلى أن قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة العباسية، قامت بإخراج أهالى المتهمين من المحكمة و إبعادهم عن محيطها قبل صدور الحكم، تحسباَ لحدوث أى أعمال عنف أو شغب قد تصدر من أهالى المتهمين .
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