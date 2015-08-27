مسئول سودانى: افتتاح معبر "أرجين" الحدودى مع مصر أكتوبر القادم

قال رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات بالمجلس الوطنى السودانى "البرلمان" السمانى الوسيلة، إنه سيتم افتتاح المعبر البرى الحدودى الجديد بين مصر والسودان "أرجين" (غرب النيل) أوائل شهر أكتوبر القادم بحضور كبار المسؤولين فى البلدين.

وقال السمانى - فى تصريح اليوم الخميس عقب لقائه وفد هيئة الموانى البرية والجافة المصرية برئاسة اللواء جمال حجازى الذى يزور السودان حاليا - أن اللقاء تطرق للتكامل بين شعبى وادى النيل وفتح المعابر الحدودية والنتائج الإيجابية والاقتصادية التى تحققت لشعبى البلدين من افتتاح معبر "قسطل-أشكيت"، مؤخرا، وما تبعه من زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأشار السماني، إلى اكتمال الطريق بين "دنقلا" ونقطة الحدود المصرية، بجانب اكتمال الطريق فى الجانب المصري، مؤكدا اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر أرجين الحدودى بغرب النيل، ليساهم بفاعلية فى النهوض بحجم التبادل التجارى والاقتصادى بما يعود بالنفع على اقتصاديات وشعبى البلدين الشقيقين.

وبدوره، أشاد وفد هيئة الموانئ البرية والجافة بالتعاون المثمر والبناء بين مصر والسودان، خاصة فى الملفات المتعلقة بالنقل والمواصلات، والمعابر والمنافذ الحدودية، والتى سيكون لها عظيم الأثر فى زيادة تبادل السلع والمنتجات المصرية والسودانية فى أسواق البلدين، فضلا عن امتداد التعاون ليشمل دول القارة الأفريقية المجاورة.

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