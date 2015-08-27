فوز وزير الخارجية اللبنانى برئاسة التيار الوطنى الحر

فاز وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل برئاسة التيار الوطنى الحر بالتزكية خلفا لصهره العماد ميشال عون.

وأعلن الأمين العام للتيار الوطنى الحرّ ايلى خورى اليوم الخميس فوز لائحة الوزير باسيل برئاسة الحزب بالتزكية كون اللائحة المنافسة لا تتضمن المستندات القانونية المطلوبة، وتضمنت لائحة باسيل نائبين للرئيس هما الوزير السابق نقولا صحناوى ورومل صابر، فيما لم تستوف لائحة زياد البايع المنافسة الشروط الداخلية لرئاسة التيار.

يشار إلى أن مؤسس التيار الوطنى الحر هو العماد ميشال عون قائد الجيش اللبنانى الأسبق خلال فترة الحرب الأهلية ويمتلك التيار أكبر كتلة مسيحية فى البرلمان وثانى أكبر كتلة برلمانية على الإطلاق، وأعلن عون قبيل الانتخابات تأييده لزوج ابنه جبران باسيل ، وأقنع عون ابن شقيقته آلان عون بالانسحاب لصالح باسيل.

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