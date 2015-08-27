الجارديان: الخارجية المصرية تكافح تقارير الإعلام الأجنبى بموقع إنجليزى

>ألقت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على إطلاق الخارجية المصرية موقع باللغة الإنجليزية لتطوير اتصالها مع المجتمع الدولى وتصحيح ما تصدره أجهزة الإعلام الغربية من تقارير تعتبرها الوزارة غير دقيقة عن الوضع فى مصر وسياساتها الخارجية.

وقالت الصحيفة البريطانية نقلا عن وزير الخارجية المصرى "سامح شكرى" أن الهدف من الموقع هو خلق منصة لتبادل الآراء مع المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والكتاب والباحثين المهتمين بالوضع فى مصر وسياسة الدولة الخارجية.

أضافت الصحيفة نقلا عن مذكرة وزير الخارجية الترحيبية بالموقع الذى يعمل باسم Egypt MFA Blog أن إحدى وظائف الموقع هو تقديم معلومات وصورة دقيقة عن الوضع داخل مصر بعيدا عن تقارير وسائل الإعلام الأجنبية التى لا تقدم القصة الكاملة عن الأوضاع بمصر، أو معلومات دقيقة عن حقيقة الحالة السياسية داخل الدولة.

وقال "جانيس جريم" الباحث بمعهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشئون الأمنية بالعاصمة الألمانية برلين أن الموقع الجديد وما يتيحه من تبادل الآراء قد يقوى علاقات مصر الخارجية، ولكنه أشار إلى ضرورة ترجمة مقالات وتعليقات الموقع إلى العربية لعرضها على القارئ الغير ناطق بالإنجليزية، مستبعدا فى نفس الوقت حدوث ذلك فى الوقت الحالى.

وتطرقت الصحيفة البريطانية لمقالا للمتحدث باسم الوزارة "أحمد أبو زيد" قال فيها أن تغطية بعض وسائل الإعلام الغربية للأوضاع فى مصر تعتبر حملة تشويه وتضليل عن حقيقة الشأن الاقتصادى والسياسى والأمنى بمصر، مشيرة إلى انتقاد وزارة الخارجية المصرية لتغطية قناة "سى ان ان" خبر إختطاف مهندس كرواتى بالقاهرة على يد تنظيم ارهابى ، الذى قالت فيها أن القناة قدمت تقرير يزعم غياب الأمن والدولة بمصر بشكل ساخر وغير مهنى.

وأبرزت صحيفة الجارديان تحفظ وزارة الخارجية المصرية عبر الموقع الجديد على تقرير منظمة الهيومان رايتس ووتش فى 14 أغسطس الماضى لحلول ذكرى فض اعتصام رابعة، ذاكرة تواصلها مع وزير الخارجية المصرى "سامح شكرى" لمعرفة اذا كان مسموحا لكتاب غربيين بنشر أرائهم بالموقع الجديد، وهو السؤال الذى امتنع "شكرى" عن الرد عليه وفقا لتقرير الصحيفة.

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