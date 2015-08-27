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دورة تدريبية لـ 4 الآف مندوب شرطة لترقيتهم لدرجة أمين

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دورة تدريبية لـ 4 الآف مندوب شرطة لترقيتهم لدرجة أمين دورة تدريبية لـ 4 الآف مندوب شرطة لترقيتهم لدرجة أمين


> تقوم الإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة بطرة بإشراف اللواء محمد حنفي عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التدريب بإعداد فرقة تدريبية لترقي الأفراد من الدرجة الأولي الحاصلين علي دبلومات أو ثانوية عامة للترقي الي درجة أمين شرطة والتي تبدأ اعتبارا من 15 اغسطس 215 حتي 15 سبتمبر 2015، والتي تتم في ثلاث معاهد هي القاهرة والقليوبية وسوهاج بعدد حوالي 4 الآف شخص.

يأتي هذا في الوقت الذى يقود فيه اللواء خالد عبد الحميد مدير الإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة ونائبه اللواء محمد صلاح وضباط وأمناء المعهد عملية اصلاح وتنظيم العمل وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدورة التدريبية لكي يتم تخريج أمين شرطة  علي مستوي فني عالي ملم بالقوانين وحسن معاملة المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد .

يتم تدريب الافراد والقاء محاضرات لهم من خلال القيادات بمعهد الامناء واساتذة الجامعات ويتم الاهتمام بهم لامكانية الحاقهم بأكاديمية الشرطة وترقيتهم الي درجة ضابط .

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