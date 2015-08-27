تطعيم 16 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والجدرى بأسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بالأمراض الوبائية التى تصيب الحيوانات وتؤثر بشكل سلبى على تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وطالب المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للمجازر ومراقبة مدى صلاحية اللحوم المذبوحة والتأكد من أنها خالية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير اللقاح المناسب لعلاج الحيوانات المريضة وأيضًا مكافحة مرض أنفلونزا الطيور مطالبًا مديرية الطب البيطرى بضرورة التنبيه على الأطباء البيطريين بالإدارات والوحدات البيطرية برفع حالة التأهب القصوى والقضاء على المرض وعدم انتشاره بين الحيوانات.

وأشار الدكتور مدكور محمود محمد، مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسيوط تم تطعيم حوالى 16 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والجدرى حيث بلغ عدد الحيوانات حوالى 10 آلاف و344 حيوانًا ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع المميت و5 آلاف و684 حيوانًا ضد مرض الجدرى، مضيفًا أنه تم عمل فحص لحوالى 803 حيوانات لاكتشاف بعض الأمراض كالدرن وبروسيلا واكتشاف حالتين فقط إيجابيتين لمرض الدرن، بالإضافة إلى أنه تم إعدام 310 كلاب ضالة.

وأضاف مدكور أنه تم ضبط 223 كيلو لحوم طيور غير صالح للاستخدام الآدمى وتكثيف المرور الدورى على الإدارات والوحدات الطبية وتنظيم ندوات توعية ودورات إرشادية للأطباء حيث بلغ عدد الندوات حوالى 535 ندوة تثقيفية.

وقال مدكور، إنه تم المرور على المجازر على مستوى المحافظة لمتابعة الحيوانات المذبوحة ومدى صلاحيتها حيث بلغ عدد الحيوانات التى تم ذبحها خلال أسبوع حوالى 3131 حيوانًا وبلغ عدد الأبقار والجاموس والضأن حوالى 1131 وعدد الدواجن 2000 دجاجة، بالإضافة إلى توفير 1253 من الجلود فرز درجة أولى، مؤكدًا انه يتم إرسال حملات للرعاية التناسلية وتشخيص الحيوانات للحفاظ عليها وتم تلقيح 409 من الأبقار والجاموس تلقيحًا صناعيًا وتشخيص 202 حيوان وفحص نسبة الخصوبة والولادة لهذه الحيوانات.