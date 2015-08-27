محافظ القليوبية: استعدادات مكثفة لتحويل القناطر الخيرية لمدينة سياحية عالمية

أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه تقرر البدء فى تطوير مدينة القناطر الخيرية، وذلك فى إطار استعدادات محافظة القليوبية لتطوير المدينة السياحية لوضعها على الخريطة السياحية العالمية والمحلية، وطرح المشروع بكافة جوانبه بكراسة شروط واضحة بما يتناسب مع قانون الاستثمار.

وأضاف المحافظ أنه يستقبل كل المستثمرين الجادين الراغبين فى الاستثمار بالمدينة خلال الفترة الماضية والاستفادة بالأفكار والرؤى من خبراء التطوير وأساتذة الجامعات والاستشاريين كلٍ فى مجاله لوضع التصور النهائى لمشروع التطوير السياحى للمدينة واستخراج كافة التصاريح اللازمة لطرح كراسة.

يذكر أن المحافظة تقوم حاليًا بالترويج للمشروع محليًا وعالميًا، وذلك بتوزيع كتاب تاريخى وثائقى عن المدينة منذ عهد محمد على حتى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى موثقا بالمعلومات التاريخية والصور النادرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دار الهلال للطباعة والنشر ويوزع هذا الكتاب حاليا بالأسواق.

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