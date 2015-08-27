عبور 43 سفينة قناة السويس اليوم منهم 22 سفينة فى القناة الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عبور43 سفينة اليوم الخميس قناة السويس، بحمولة قدرها 2 مليون و600 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، منهم 21 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن و22 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور21 سفينة بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال EL LURAEEA بحمولة قدرها 160 ألف طن قادمة هولندا ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC SILONANA بحمولة قدرها 147 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى بورسعيد.