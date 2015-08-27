"تموين الإسكندرية" تضبط 3 تجار لتخزينهم 9 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 3 تجار لحوم بتخزين كمية من منتجات اللحوم داخل ثلاجة غرب الإسكندرية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام كل من "مصطفى م أ ع"، و"على ال ع م" و"محمود م ال" جميعهم تجار لحوم وسقط بدائرة قسمى مينا البصل والجمرك لقيامهم باستئجار ثلاجة البحيرى لتخزين الدهون ولحوم الرأس والكوارع المعبأة داخل أجولة وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

تم استهداف الثلاجة وضبط عدد "231 " جوالا بداخلها "دهون – لحوم رأس – كوارع" بإجمالى وزن "9.470" طن ملصق عليها كارته تفيد أنها معبأة بمعرفة مديرية الطب البيطرى بدون خاتم أو توقيع وصلاحيتها ثلاثة أشهر، وكمية منها منتهية الصلاحية والبعض الآخر بدون تاريخ إنتاج وجميعها بدون بيانات تجارية.

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