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وصول 6500 طن بوتاجاز و407 أطنان معدات لموانئ السويس

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وصول 6500 طن بوتاجاز و407 أطنان معدات لموانئ السويس وصول 6500 طن بوتاجاز و407 أطنان معدات لموانئ السويس
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن استعداد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة ارزو جاز، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة ابس ديسيفك وعلى متنها 407 أطنان معدات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1347 راكبا و290 سيارة و17 شاحنة والسفينة بوسيدون وعلى متنها 59 شاحنة و44 سيارة، كما يغادر الميناء اليوم العبارة القاهرة وعلى متنها 359 راكبا و10 سيارات.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 894 راكبا و8 شاحنات و24 سيارة و3 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 33 شاحنة و72 سيارة ملاكى تصدير.

واستقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 1009 ركاب و53 سيارة قادمة من ضبا، كما غادر الميناء العبارة الرياض وعلى متنها 61 راكبا و8 سيارات و1 تريلا.
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مصر 365