مجلس مدينة إسنا بالأقصر ينظم احتفالية بـ"يوم الشهيد" اليوم

يقيم مجلس مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، بمركز شباب السلام احتفالية بيوم الشهيد، وذلك تكريماً للرائد مصطفى حجاجى حلمى، ابن قرية الشغب التابعة لمركز إسنا، ومن المقرر حضور محافظ الأقصر محمد بدر، ومحمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويشارك فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة الباحث سعد فاروق بعرض لفرقة الأقصر فى الاحتفالية، يذكر أن الشهيد الرائد مصطفى حجاجى حلمى كان استشهد ثانى أيام عيد الفطر فى هجوم نفذه إرهابيون على كمين "أبو الرفاعى" بالشيخ زويد فى شمال سيناء.