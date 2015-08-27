وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول أول دفعة متطوعين بالمعهد الصحى بالبحيرة.. فتح باب التقدم 29 أغسطس

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين للمعهد الصحى للقوات المسلحة بـ”حوش عيسى” بمحافظة البحيرة، الذى تم تأسيسه حديثا، لخدمة احتياجات القوات المسلحة، ويشمل 12 تخصصا فى مجالات التمريض المتنوعة.

شروط القبول بالمعهد

وأعلن اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن شروط القبول تستوجب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية “علمى علوم” ومن خريجى العام الدراسى 2013 / 2014 ، و2014 / 2015، وألا يقل المجموع عن 60%، ولا تقل درجات اللغة الإنجليزية عن 65 % ولا يقل السن عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 21 عامًا فى 1 أكتوبر 2015 . وأضاف اللواء أبوحطب خلال مؤتمر صحفى: “يجب أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزاوج إلا بعد تخرجه بنجاح، إلى جانب اشتراط حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالفصل النهائى، وأن يجتاز الاختبارات المحددة ” طبية – نفسية – لياقة بدنية – كشف الهيئة – تحاليل طبية”.

يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين

وأشار مدير الخدمات الطبية، إلى أن المعهد يشترط ضرورة موافقة ولى أمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، لافتا إلى أن مدة الدراسة عامين دراسيين للحصول على الدبلوم الصحى، ولايحق للمتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة، التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

مزايا يحصل عليها المتطوعون

وحول المزايا التى يتمتع بها المتطوعون للمعهد، قال مدير إدارة الخدمات الطبية، إنه يتم صرف مكافأة مالية شهرية، أثناء التدريب طبقا للتعليمات المالية المنظمة لهذا الشأن، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة، يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة، طبقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، ويتم صرف مرتب شهرى بعد التخرج طبقا للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الاشتراك فى نوادى ضباط الصف، وكذلك العلاج المجانى بالمستشفيات العسكرية للخريجين وأسرهم طبقا للتعليمات العلاجية. تأهيل الخريجين وأكد اللواء أبو حطب أن خريجى المعهد يتم تأهيلهم من خلال بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص فى أفرع التمريض المختلفة، وكذلك المناهج الدراسية تكون طبقا للمناهج الدراسية بالمعاهد المناظرة لها بوزارة الصحة.

مواعيد سحب الملفات

وأعلن أبو حطب، أن أماكن سحب الملفات فى المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية ، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج، لافتا إلى أن سحب الملفات للراغبين سوف يبدأ اعتبارا من يوم 29 أغسطس الجارى وحتى 15 سبتمبر المقبل، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 17 سبتمبر المقبل.