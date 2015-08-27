عرص أول مسرحيات فرقة “مسرح مصر” غدا

يبدأ عرض مسرحية “طابور العرضً أولي مسرحيات فرقة “مسرح مصر”، فى العاشرة مساء غدا الجمعه على قناة mbc مصر.

> ويشارك في بطولة مسرحية “طابور العرض”، بجانب النجم أشرف عبدالباقي، الفنانين الشباب علي ربيع، محمد عبدالرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، أوس أوس، كريم عفيفي، ويزو، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوي طاهر، مصطفى بسيط، محمد أنور، والمسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تدور أحداثها في إطار كوميدي ساخر داخل أحد أقسام الشرطة، والذي ينتظر زيارة من أعضاء إحدي منظمات حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته تتواجد بالقسم إحدي الفتيات الاتي تعرضن للتحرش مما دفع إدارة قسم الشرطة لترتيب طابور لعرض المُتهمين عليها للتتعرف على الجاني، ومع تزامن الحدثين تحدث الكثير من المُفارقات الكوميدية.

> ويُقدم الإعلامي شريف عامر من خلال برنامج “يحدث في مصر” ،مساء اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً على قناة “MBC مصر”، حلقة خاصة عن فرقة “مسرح مصر”، تم تصويرها في مسرح جراند حياة الذي تُقام عليه العروض، وتنقل الحلقة كواليس العروض المسرحية وتتضمن لقاءات خاصة مع الفنان أشرف عبدالباقي ونجوم فرقة “مسرح مصر”.