محافظ بورسعيد : الإسكان الاجتماعي مخصص للمتقدمين للمشروع فقط

أعلن اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، أن ما يتردد حول

قيام المحافظة بتخصيص 40 عمارة من مشروع الإسكان الاجتماعي لطرحها في المزاد هو كلام عار تماما من الصحة وليس له أساس مشيرا بأن هدف هذا الكلام إثارة الراي العام وإحداث بلبلة بين المواطنين قبل إعلان نتائج فرز المستحقين للمشروع في نهاية الشهر الحالي .

و أشار نصر الدين، لإلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي بعدد 3909 وحدة سكنية سوف يتم تخصيصها للمتقدمين في مشروع الإسكان الاجتماعي فقط وأكد المحافظ بان الحاصلين علي خطابات أحقية في مشروع زرزارة تم مخاطبة السيد وزير الاسكان بشان تخصيص 50 عمارة لهم تحت مطلب الأسر الغير مستقرة سكنياً ولا صحة مطلقا لم تردد حول قيام المحافظة بجمع هذه الخطابات من المواطنين وعدم الاعتراف بها.

وأضاف المحافظ بأن مشروع ال43 عمارة وهو مايسمي بمشروع الازالات هو مخصص لسكان الازالات لمنطقة ناصر والأمين والسيد متولي 10 عمارات والسلام فقط حيث تم الانتهاء من أكثر من 90 % من المشروع. كما أوضح المحافظ بان مشروع عزبة أبو عوف الجاري العمل فيه الآن بعدد 40 عمارة هو مخصص ل960 أسرة تم حصرهم علي الأرض مشيرا بأن المحافظة تتعامل بكل شفافية ووضوح مع المواطنين في هذا الموضوع وأضاف بأنة يطالب المواطنين بعدم الالتفات إلي أي شائعات من جانب البعض الذي يريد إحداث فتنة وبلبلة في الشارع مؤكدا بأن المحافظة تقوم بمجهودات كبيرة في مشكلة الإسكان باعتبارها واحدة من المشكلات الكبري التي تواجه أبنائها وأضاف المحافظ بأن إدراة التسكين بذلت مجهودات كبيرة من أجل الالتزام بوعدها في إنهاء أعمال البحوت في 30/6 وهو ماتحقق بالفعل وأشار بأنة سوف يتم الإعلان عن نتائج المستحقين بعد الانتهاء من أعمال الفرز لجميع الملفات يوم 31/8 بمشيئة الله .

وأضاف المحافظ بان إجراء القرعة سوف يتم بواسطة الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للاسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والذي يقوم بفحص جميع الأسماء التي أرسلت إلية للتأكد من عدم حصولهم علي أي وحدات سكنية أو قطع أراضي تابعة للحكومة من أي محافظة آخري وسوف يتم إجرا ء القرعة بحضور مندوب من وزارة الإسكان ومندوب من المحافظة وأخر من بنك التمويل العقاري.

بورسعيد : جمال نوفل