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لو أنت مريض كلى.. مبادرة قاطع اللحمة هتفيدك استبدلها بالعدس والحمص

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لو أنت مريض كلى.. مبادرة قاطع اللحمة هتفيدك استبدلها بالعدس والحمص لو أنت مريض كلى.. مبادرة قاطع اللحمة هتفيدك استبدلها بالعدس والحمص
هناك العديد من المشاكل والأمراض التى قد تصيب الكلى، كالفشل والحصوات والالتهابات والرمال والأملاح، وينصح الأطباء بعدم تناول الأطعمة صعبة الهضم، والدسمة وذلك لتجنب حدوث النوبات الكلوية.

ومن أهم تلك الأطعمة اللحوم، ولذلك تعد مبادرة مقاطعة اللحوم بسبب غلاء أسعارها، مفيدة للمصابين بأمراض الكلى.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن أمراض الكلى من أكثر الأمراض التى تشكل قلق كبير لدى المصاب به، وهذا يرجع إلى الألم الذى يشعر به الشخص.
>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الأطباء يحذرون مرضى الكلى من تناول اللحوم والأطعمة صعبة الهضم، ولذلك فإن مبادرة مقاطعة اللحم تعد مفيدة إلى مرضى الكلى.
>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة التى ينصح بها مرضى الكلى بدلا من اللحمة، ومنها:
>1- الحليب بمشتقاته.
>2- العدس.
>3- الحمص.
>4- الفاصوليا و خصوصا الفاصوليا البيضاء.
>5- الكشرى.
>وتنصح أخصائية التغذية العلاجية د.علا، بضرورة تجنب تناول الفول لمرضى الكلى لأنه صعب الهضم كاللحم.

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مصر 365