توفيق عكاشة يتنازل عن المطالبة بإلغاء قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، حجز الدعوى القضائية المقامة من رئيس قناة الفراعين، توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع باتحاد الصناعات، وذلك لصدوره بناء على معلومات مغلوطة ولأشخاص أصحاب مأرب ضارة بالإعلام المرئى والمسموع، بحسب الدعوى، للحكم بجلسة ٥ سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن قرر مقيم الدعوى أثناء الجلسة ترك الخصومة.

وأشار فى دعواه إلى أن الغرفة تسلب اختصاصات الدولة الممثلة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أن القرار صدر ممن لا يملك حق إصداره طبقا للدستور.