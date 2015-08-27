النيابة تبدأ التحقيق مع متهمين تعاطوا الحشيش داخل مركز قليوب

تبدأ نيابة مركز قليوب اليوم التحقيق مع الـ3 متهمين الذين تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لهم من داخل محبسهم بمركز شرطة قليوب وهم يقطعون الحشيش ويتعاطون المخدرات ويستخدمون السلاح الأبيض مطواة، وذلك بعدما حددت مباحث القليوبية شخصياتهم.

وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من تحديد شخصية الـ3 مسجلين خطر الذين قاموا بتصوير أنفسهم داخل مركز شرطة قليوب وهم يقومون بتعاطى الحشيش مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة".

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة تولى عمر الصغير وكيل أول نيابة قليوب التحقيق برئاسة معتز عشوش مدير النيابة وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.