ضبط 37 قضية مخدرات و1581 هاربًا من أحكام فى حملة أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون ومرتكبى الجرائم وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، وكذا المخالفات المرورية وإشغال الطريق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح نارى، وضبط 37 قضية مخدرات بمضبوطات 3 كيلو جرامات من مخدر البانجو، و1,60 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و35 جرامًا من مخدر الهيروين و1466 قرصًا مخدرًا، وضبط 15 قطعة سلاح أبيض.

كما نجحت مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية فى ضبط 47 محكومًا عليهم فى أحكام جنايات، وضبط 1160 محكومًا عليهم فى أحكام حبس، وضبط 526 محكومًا عليهم فى أحكام غرامات، وضبط 366 محكومًا عليهم فى أحكام مخالفات، وضبط 8 متهمين هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، وضبط 6568 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 3 قضايا تموينية، وضبط 601 دراجة بخارية بدون ترخيص، بدون لوحات معدنية.

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