مباحث الآداب تقبض على راقص عروض فنية يحرض على الفجور بشرم الشيخ

تمكن قسم مباحث شرم الشيخ صباح اليوم، من القبض على راقص يقدم عروضا فنية بإحدى القرى السياحية بشرم الشيخ.

وتلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من العقيد أحمد نبيل رئيس قسم حماية الآداب قسم شرطة أول شرم الشيخ بنشاط المدعو عليه.

ووردت معلومات العقيد أحمد نبيل رئيس قسم حماية الآداب تفيد بقيام المدعو "ع.ح.ع" وشهرته "سمسم" 33 سنة ومقيم القناطر الخيرية - القليوبية والسابق اتهامه فى عدد (2) قضايا (آداب عامة - تحريض على الفجور) بتقديم فقرة فنية راقصة بإحدى القرى السياحية دائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، ويقوم بإتيان حركات وإشارات تحرض على الفجور مرتدياً بدلة رقص، وتبين وجود بعض مقاطع الفيديو له وبعض الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت والتى يقوم فيها بالتحريض على الفجور مرتدياً بدلة رقص.

وبعرض تلك المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، وجه سيادته بتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنه.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن النقيب خالد شلبى وكيل قسم حماية الآداب من ضبطه أثناء تقديمه إحدى الفقرات وقيامه بالتحريض على الفجور، مرتدياً بدلة الرقص، وبحوزته عدد (2) بدلى رقص وسى دى بداخله بعض الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.