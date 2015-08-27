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ضبط عاطل وبحوزته 4 كيلو حشيش وبانجو فى المنوفية

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ضبط عاطل وبحوزته 4 كيلو حشيش وبانجو فى المنوفية ضبط عاطل وبحوزته 4 كيلو حشيش وبانجو فى المنوفية
تمكنت مباحث مركز الباجور بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 3 كيلو بانجو وكيلو حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد من تمكن النقيب عمر الحداد والنقيب محمد موسى معاونى المباحث يفيد بضبط "كريم.أ.30 عاما" وبحوزته 3 كيلو بانجو وكيلو حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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