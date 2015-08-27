إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائى بالفيوم

أصيب 8 من أسرة واحدة، مقيمون بمدينة إبشواى فى الفيوم، بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة أطعمة فاسدة فى أحد الأفراح، وتم نقلهم للمستشفى العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا بوصول 8 مصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى وهم "محمد.ع.ع" 4 سنوات و"رحاب.ك.ى" 14 سنة و"وزة.ك.ى" 9 سنوات و"منال.م.ع" 35 سنة و"كمال.ى.م" 64 سنة و"سارة.م.ع" 14 سنة و"سمر.ك.ى" 15 سنة و"دنيا.ك.ى" 22 سنة، وتبين أن جميعهم مصابون بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة أطعمة فاسدة فى أحد الأفراح، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.