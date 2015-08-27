مصرع طفل غرقا داخل "بستلة" أثناء لهوه بالمنوفية

لقى طفل بقرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا داخل "بستلة" أثناء لهوه، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد طارق المقدم مأمور مركز منوف يفيد بمصرع عبد الفتاح عبد الماجد عام ونصف، بالانتقال الفورى للنقيب خالد مكاوى رئيس مباحث المركز تبين أنه أثناء قيام الطفل باللهو بإناء "بستلة" بها مياه سقط بها، وتوفى غرقا، تم نقله إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

كما أصيب طفل بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بحروق نارية من الدرجة الثالثة فى حريق كشك بقالة، وذلك أثناء تواجده داخل الكشك بشارع السلطان حسين بالمدنية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بنشوب حريق بكشك بشارع السلطان حسين بالمدينة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة الللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وتبين إصابة شوقى محمود شوقى 4 سنوات نجل مالك الكشك بحروق نارية من الدرجة الثالثة، تم نقله إلى المستشفى، وبسؤال مالك الكشك لم يعلل سبب الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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